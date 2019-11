Mulher encontrada morta em cabeleireiro com marcas de agressões

Uma mulher de 68 anos foi encontrada morta esta quinta-feira num salão de cabeleireiro com agressões no corpo, no centro de Faro.A PSP foi chamada para um assalto nas imediações do estabelecimento e encontrou a vítima. O alerta foi dado por uma mulher que denunciou às autoridades não ver a vizinha há algum tempo.Fonte das Relações Públicas do Comando Distrital de Faro da PSP disse à Lusa que as autoridades começaram a procurar a mulher logo após o alerta. Foram primeiro a casa dela e verificaram que a habitação pode ter sido palco de "algum ato violento", já que houve "pelo menos uma entrada ilegítima" na residência.Posteriormente, os agentes passaram no salão de cabeleireiro onde trabalhava a vítima, de 68 anos, e "verificaram que a senhora estava já morta" no interior, onde "aí sim há suspeitas" de "atos violentos", referiu.O comissário Hugo Marado, do Comando de Faro da PSP, disse ainda que "foi também encontrado um documento de identificação" nas imediações do cabeleireiro "que pertencia à vítima".A PJ foi agora acionada e investiga este caso que tem indícios de crime.Em atualização