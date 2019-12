Mulher encontrada morta perto de casa em Ansião

Uma mulher foi encontrada morta este domingo a poucos metros da sua casa, em Charneca de Alborge, Ansião.A vítima terá abandonado as instalações do Lar Maria da Conceição Namora, local onde trabalhava, pelas 00h, após um convívio de Natal.Pelas 05h30 o marido deu pela falta da esposa e encontrou-a já sem vida perto de casa.Inicialmente, o alerta do CDOS dava conta de um caso de morte súbita.Os militares da GNR, após serem chamados para o local, recolheram indícios que apontam para um atropelamento com fuga.