Uma mulher esfaqueou um homem esta terça-feira em Setúbal. A vítima encontra-se no hospital em estado grave.Segundo informações de fonte da PSP ao, o caso terá acontecido por volta das 08h30.O homem, de 47 anos, e uma mulher, alegadamente com problemas ligados ao consumo de droga, terão decidido passar a noite juntos na casa da vítima, no bairro Carmona, na zona da Camarinha, em Setúbal.Esta manhã ter-se-ão desentendido e a mulher esfaqueou a vítima no peito, que foi transportado para o hospital S. Bernardo.Os vizinhos não podem entrar ou sair das habitações, uma vez que o local se encontra vedado devido à presença de sangue nos espaços comuns do prédio.A suspeita encontra-se em fuga. A Polícia Judiciária investiga agora o caso.