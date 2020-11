Mulher ferida ao ser atingida por poste de telecomunicações em Felgueiras

Uma mulher, de 61 anos, ficou ferida, esta tarde, ao ser atingida por um poste de telecomunicações de madeira que estava desativado, na rua da Costeira, no Unhão, no concelho de Felgueiras.



O alerta foi dado às 17h41. Ao que o CM conseguiu apurar, a mulher estaria, juntamente com o marido, a cortar o referido poste num terreno e, por razões ainda por apurar, foi atingida. Terá sofrido um traumatismo craniano.





A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, que estiveram no local com três operacionais e uma ambulância, e pela viatura de Suporte Imediato de Vida de Amarante e transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. A GNR também esteve no local e está agora a investigar as causas do acidente.