Mulher hospitalizada após ser atingida a tiro na nuca em Bragança

Vítima, de nacionalidade chinesa, está hospitalizada. Suspeito de ter disparado já foi detido.

09.04.19

Uma mulher de nacionalidade chinesa, na casa dos 50 anos, foi atingida pelo marido com um tiro na zona da nuca, na noite desta terça-feira, na freguesia de Samil, concelho de Bragança.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP de Bragança, a vítima, de nacionaliade chinesa, deu entrada na urgências do Hospital de Bragança, onde se encontra hospitalizada.



As autoridades detiveram um suspeito de ter efetuado o disparo contra a mulher, no entanto, desconhece-se para já qual o tipo de relação que este mantinha com a vítima.



O alerta foi dado às 22h03 e no local estiveram os Bombeiros de Bragança, que transportaram a mulher para a Unidade Hospitalar.



A PSP foi avisada cerca das 22h20 e procedeu às diligências para apurar as causas desta ocorrência.



De acordo com informação divulgada pela agência Lusa, que cita fonte policial, o homem já foi detido. A vítima apresenta um "quadro clínico estável", de acordo com a mesma fonte.



Após a detenção, a PSP entregou o caso à Polícia Judiciária.