Mulher morre afogada em tanque em Amarante

Uma mulher de 78 anos morreu, esta terça-feira, afogada num tanque em casa, na rua Central de Mancelos, Amarante. O alerta foi dado por familiares às 12h07. No local estiveram os Bombeiros de Vila Meã, apoiados pela SIV de Amarante e pela VMER do Vale do Sousa.



As causas do incidente são desconhecidas. O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Penafiel. A GNR esteve no local.