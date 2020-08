Mulher morre em violenta colisão de carro em Anadia

Uma mulher com 59 anos morreu esta sexta-feira numa violenta colisão entre duas viaturas em Anadia.A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou por morrer no local.Um jovem foi também assistido no local.Desconhecem-se ainda as causas do acidente.O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal para a realização da autópsia.Em atualização