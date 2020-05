Mulher perde marido em acidente de carro após ida a consulta no Hospital de Beja

Um morto e um ferido grave foi o resultado de um acidente, esta terça-feira, à tarde, perto de Castro Verde, no Distrito de Beja.

O condutor, um homem com 73 anos e a mulher, com 70, tinham saído de uma consulta no Hospital de Beja. O casal regressava a casa em Aivados, concelho de Castro Verde.

O despiste ocorreu no IP2, ao quilometro 176, junto à localidade de Entradas.

O homem ainda foi transportado para o Hospital de Beja onde acabou por falecer. A mulher encontra-se na mesma unidade hospitalar em estado considerado muito grave.

O alerta foi dado às 15h23.

No local estiveram 11 veículos, entre INEM, GNR, Estradas da Planície e Bombeiros de Castro Verde, Beja e Ourique, apoiados por 24 operacionais.