Ana Manuela Gomes, a mulher de 54 anos que matou companheiro de 27 anos à facada na Moita, arremessou-lhe antes de o esfaquear óleo de fritura quente.A homicida entregou-se posteriormente à GNR e espera agora medidas de coação. Justificou o homicídio alegando que o companheiro a agredia e por isso se defendeu.Ana Gomes foi detida por recaírem sobre si "fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", segundo comunicado da PJ.Quando entrou no posto da GNR da Moita, esta segunda-feira de manhã, Ana Manuela Gomes confessou logo o crime: "Ele estava a bater-me e defendi-me. Dei-lhe uma facada".Acompanhada da irmã, a mulher, de 54 anos, deixou os militares surpreendidos. Mas assim que os meios chegaram ao local comprovou-se que era verdade. Bruno Miguel, de 28 anos, estava estendido no chão da casa de banho, numa poça de sangue.Segundo oapurou, Ana Manuela Gomes foi deixar o filho de 8 anos à escola, mas quando voltou a casa para se preparar para ir para o trabalho, Bruno ainda estava na cama. A troca de palavras subiu de tom e o homem terá partido para na agressão.Terá sido nessa altura que Ana Manuela pegou numa faca de cozinha e desferiu dois golpes em Bruno.