Mulher salta de segundo andar para fugir de marido com faca no Seixal

Vítima foi hospitalizada, com suspeitas de uma perna partida, no Fogueteiro.

Por Miguel Curado | 15:09

Uma mulher de 44 anos saltou da varanda da casa onde residia com o marido, da mesma idade, num 2.º andar de um apartamento no Fogueteiro, Seixal, para fugir a uma tentativa de agressão deste feita com uma faca. A vítima foi hospitalizada, com suspeitas de uma perna partida, e o agressor foi preso pela PSP.

A situação ocorreu pouco depois das nove da noite de ontem, na Avenida dos Resistentes Anti-fascistas. Após uma violenta discussão entre o casal, o homem terá pegado numa faca de cozinha, e perseguiu a mulher por toda a casa. Encurralada numa das divisões da casa, a vítima abriu a janela de uma das divisões do apartamento, e saltou.

A mulher de 44 anos viria a cair de uma altura do segundo andar, sendo amparada pelo telhado de um armazém.

Teve de ser hospitalizada por suspeitas de fratura numa perna.

O agressor escapou, e foi preso por agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP do Seixal, após ter esboçado alguma resistência.

Está, neste momento, em tribunal.