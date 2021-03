Mulher tenta esfaquear namorado em frente aos filhos em Lisboa

A PSP deteve uma mulher de 38 anos, na madrugada desta terça-feira, por suspeita do crime de violência doméstica em Lisboa.

A mulher encontrava-se em casa com o namorado e os filhos, tentou abandonar a residência mas foi impedida pela família por se encontrar sob o efeito de álcool. A mulher acabou por partir vários objetos. Já na presença das autoridades, a mulher "pegou numa faca de grandes dimensões e, enquanto o ameaçava de morte, tentou desferir um golpe no braço do seu namorado, tendo-lhe acertado de raspão na roupa", revela o comunicado da PSP.

A mulher foi imediatamente detida. Tendo sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para 1º interrogatório judicial, a mulher ficou sujeita à medida de termo de identidade e residência.