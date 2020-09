Mulher vivia com corpo da filha morta há uma semana em casa

Uma mulher, com uma idade compreendida entre os 46 e os 48 anos, foi esta sexta-feira encontrada morta em casa em Seia. A mãe da mulher vivia com o cadáver, encontrado numa cama em elevado estado de decomposição, há cerca de uma semana, altura em que a filha deixou de ser vista naquela localidade.Um vizinho, que trabalha na instituição onde a suposta vítima era formanda no Centro de Emprego, diz ter sido um dos primeiros a dar o alerta.O alerta foi dado às 12h30.A GNR teve que arrombar a porta da habitação para conseguir entrar. Por esta altura, os Bombeiros Voluntáros de Seia recolhem o corpo da mulher.A Polícia Judiciária está no local a investigar o caso.