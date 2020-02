Oito anos e seis meses de prisão para mulher que tentou matar marido três vezes

Foi esta quinta-feira condenada a oito anos e seis meses de prisão a mulher que por três vezes tentou matar o marido em Albufeira. O médico suspeito de ser cúmplice dos crimes foi condenado a cinco anos de pena suspensa.

Diego Leite tinha 30 anos quando foi alvo de uma tentativa de homicídio, a tiro, em Albufeira. A vítima foi atingida por três tiros de arma de fogo de calibre 6.35 na garagem do prédio, onde o esperava um homem que, segundo o MP, o atingiu. Também foi agredido na cabeça. Apesar dos ferimentos, Diego conseguiu sair de casa e foi encontrado pela GNR, horas depois, na rua da Correeira, em Montechoro.





O crime ocorreu na noite de 26 de dezembro de 2014 e o Ministério Público (MP) acusa a mulher, agora com 47 anos, pela tentativa de homicídio. Esta é ainda acusada de o tentar matar mais duas vezes, quando já estava internado no hospital de Faro, mas por envenenamento - primeiro com pesticidas e depois com fármacos. Nesta última tentativa, a mulher terá pedido ajuda a um médico, de 63 anos, que primeiro deu comprimidos ao doente e depois injetou-lhe a mesma substância.