Oito detidos em megaoperação da PSP contra o tráfico de droga em bairro de Braga

A PSP deteve, pelo menos, oito pessoas durante uma megaoperação de combate ao tráfico de droga esta terça-feira no bairro das Enguardas, em Braga.Foram realizados oito mandados de detenção e buscas a casas e veículos, que resultaram na detenção de quatro mulheres e quatro homens, assim como na apreensão de heroína, liamba e armas brancas, nomeadamente uma faca de mato.A operação decorreu com dezenas de elementos do Comando da PSP de Braga, numa investigação que durava já há vários meses.Os detidos vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira.