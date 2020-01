Onda arrasta dois pescadores na Boca do Inferno. Autoridades fazem buscas

Dois pescadores lúdicos, que estavam a pescar na base da Boca do Inferno, em Cascais, foram ao início da tarde deste domingo arrastados por uma onda e estão desaparecidos.

As buscas estão a cargo de meios da estação Salva-Vidas de Cascais e da Polícia Marítima, com o apoio dos bombeiros de Alcabideche.

As vítimas foram arrastadas – o alerta foi às 13h41 – para uma zona junto à rocha, inacessível às lanchas. Por essa razão foi mobilizada uma moto de água da Autoridade Marítima.

A Boca do Inferno, além de ponto turístico, é muito procurada pelos pescadores à cana, uma vez que os peixes procuram a zona onde o mar embate violentamente com as rochas, libertando alimento.