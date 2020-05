Pai de Valentina já está no estabelecimento prisional anexo à PJ

espancou violentamente a filha no passado dia 1 de Maio, cinco dias antes da morte da criança, em Peniche. Recorde-se que o pai de Valentina, Sandro, confessou que, cinco dias antes da morte da criança, em Peniche.

Segundo as declarações do arguido, a menina não queria contar se estava a ser vítima de abusos sexuais. Sandro admitiu que "deu uma sova muito grande" à criança.

O relatório da autópsia confirma que a menina apresentava lesões anteriores ao dia da sua morte, 6 de maio.





O pai de Valentina já se encontra no estabelecimento prisional anexo à PJ, sabe o Correio da Manhã. A madrasta da menina já está na cadeia de Tires.

Do silêncio à "traição" pelas costas: a atitude da madrasta de Valentina desde o início do caso

Márcia e Sandro Bernardo eram casados e viviam juntos há poucos meses em Atouguia da Baleia, Peniche, mas estavam a pensar emigrar para a Bélgica.



A madrasta de Valentina, de 38 anos, não tinha qualquer ocupação profissional conhecida: estaria em casa a cuidar dos filhas que tinha em comum com o atual companheiro, duas meninas de um ano e meio e de quatro.



Na mesma casa vivia também o seu filho mais velho, um rapaz de 12 anos. E nas últimas semanas, também a enteada Valentina, a menina cuja morte trágica está a comover Portugal inteiro.

No domingo,

juntamente com o marido por suspeitas da morte da menina, cujo corpo foi encontrado sem vida e coberto por giestas a caminho da Serra d'el Rey, no distrito de Leiria.