Um paraquedista ficou preso num cabo de média tensão, este sábado, em Portimão. Os bombeiros resgataram o homem, de 40 anos, que está em estado grave. Ficou com queimaduras nos membros inferiores.Para o resgate foi usado um veículo escada dos bombeiros. A GNR cortou a via que dá acesso ao local.O paraquedista ficou preso perto do aeródromo municipal.