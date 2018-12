Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passageiros invadem barco no Seixal e levam ao corte da circulação marítima

Várias pessoas forçaram a entrada no barco depois deste ter excedido o limite de ocupação.

Um episódio de "rebelião" no Terminal Fluvial do Seixal está a perturbar a circulação de barcos no sentido Seixal-Lisboa desde as primeiras horas da manhã segundo apurou o CM.



Dezenas de pessoas invadiram um barco pela porta de saída depois deste atingir o limite de ocupação.



A Polícia Marítima está no local "a tentar acalmar os ânimos das pessoas que querem ir trabalhar e não conseguem porque o barco não pode sair por excesso de pessoas".



Um passageiro do barco disse à Lusa que as pessoas entraram pela zona de saída da embarcação, que faz a ligação Seixal-Lisboa, recusando-se a sair.



Outro passageiro contou que chegou à estação fluvial do Seixal antes da 07h45, que o barco das 08h10 foi suprimido e quando chegou a embarcação das 08h30 já estavam pessoas de dois barcos no seu interior.



Uma fonte da Transtejo contactada pela Lusa remeteu explicações para mais tarde.