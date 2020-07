Pastor leva 16 anos e 4 meses de prisão por assassinar amante em Torres Vedras

O pastor António José Assunção, de 55 anos, acaba de ser condenado a um cúmulo jurídico de 16 anos e 4 meses de prisão pelo homicídio, em abril de 2019, da amante Heila Lopes, em Torres Vedras

O coletivo de juízes do tribunal de Loures aplicou-lhe 16 anos pelo crime de homicídio, e 10 meses pelo crime de ameaças a um outro namorado da vítima, uma imigrante brasileira que foi morta aos 44 anos.

O cúmulo jurídico aplicado foi de 16 anos e 4 meses.

Segundo o acórdão, António Assunção, conhecido como Zé das Cabras, teve intenção de matar Heila Lopes.

Após estacionar a viatura junto à casa desta, esperou que a mesma chegasse do trabalho, e entrou com ela em casa. Após discutir com a vítima, estrangulou-a, deixando-a já morta na banheira da casa de banho.

Viria a ser preso pela GNR em casa, onde se refugiou ameaçando suicidar-se.