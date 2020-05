Pescador esfaqueado na Fonte da Telha. Agressor detido

Uma discussão entre alguns pescadores junto à lota da Fonte da Telha, no largo dos pescadores, Almada, culminou com um esfaqueamento.A vítima e agressor, ambos pescadores, desentenderam-se e um deles esfaqueou o outro nas costas.O autor colocou-se em fuga após o ataque mas foi identificado por testemunhas e já foi capturado pela GNR.A vítima foi assistida no local pela vmer e está em estado grave no hospital Garcia de Orta, em Almada.