Pescador português preso em barco ao largo do Peru sem comida nem combustível

Um pescador português, da Póvoa de Varzim, está há 20 dias atracado num barco ao largo do Peru, com 17 tripulantes, de outras nacionalidades, a bordo.As autoridades locais não autorizam que a embarcação chegue a terra devido à pandemia de Covid-19 e os mantimentos já começaram a faltar."Chegaram cinco frangos para 18 pessoas. Estamos a 100 metros de terra e é triste querer comer e não poder. Chamámos as autoridades portuárias, dissemos que íamos ficar sem gasóleo e comida e dizem que não podem fazer nada", conta Manuel Silva, num vídeo partilhado nas redes sociais. O português estava em alto mar há seis meses.Quando chegou ao porto de Paita, no Peru, recebeu a notícia da família de que tinha vários meses de salários em atraso."Como o meu pai estava no mar pensava que estava tudo bem. Só se apercebeu da situação quando consegui falar com ele.O patrão diz que não tem dinheiro para lhes pagar. Agora resta-lhes sobreviver", refere o filho, João Silva.A família pediu, esta segunda-feira, ajuda à embaixada portuguesa e cresce agora a esperança de ver a situação resolvida.