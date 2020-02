PGR suspende diretiva polémica que limitava autonomia do Ministério Público

A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai suspender a publicação em Diário da República - ou seja, não entra em vigor - da polémica diretiva que limitava a autonomia do Ministério Público, ao mesmo tempo que solicita um parecer complementar ao Conselho Consultivo da PGR "versando o regime de acesso ao registo escrito de decisões proferidas no interior da relação de subordinação hierárquica".Em causa está a possibilidade de superiores hierárquicos darem ordens a magistrados do Ministério Público em processos crime sem que exista registo escrito nos mesmos processos.Em comunicado, a PGR indica que "decidiu suspender a publicação em Diário da República da Diretiva nº. 1/2020, até que o Conselho Consultivo emita o citado parecer complementar".