Piloto português morre em despiste no autódromo do Estoril

Sérgio Leitão morreu durante prova do Campeonato Nacional de Velocidade, em motos.

O piloto de motos português Sérgio Leitão morreu na sequência de um despiste durante a tarde deste domingo, no Autódromo do Estoril, em Cascais.



Segundo revelou ao CM fonte dos Bombeiros de Alcabideche, o alerta chegou por volta das 14h40, minutos depois do piloto de motos se ter despistado numa curva durante a prova do Campeonato Nacional de Velocidade.



Sérgio Leitão ainda foi transportado para o Hospital de Cascais pelos Bombeiros de Alcabideche, mas acabou por não resistir aos ferimentos.



O piloto, com cerca de 40 anos, participava na corrida com uma Honda CBR 600. Terá ficado sem travões, saindo em frente na curva 6 do circuito português, a chamada 'curva do tanque', segundo disse à Lusa um dos pilotos presentes no evento.



"Logo após o acidente foram acionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi retirado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento", referiu o presidente do Motor Clube do Estoril, António Lima, citado pelo comunicado da FMP.



O Motor Clube do Estoril, juntamente com a Direção da Federação de Motociclismo de Portugal, já comentaram publicamente o sucedido.



Leia o comunicado na íntegra da Federação Portuguesa de Motociclismo:

O Motor Clube do Estoril e a Direcção da Federação de Motociclismo de Portugal lamentam a infeliz ocorrência e endereçam as mais sentidas condolências aos familiares, equipa e amigos do piloto Sérgio Leitão"