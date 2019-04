PJ detém jovem que contratou homem para matar outro

Homem encontra-se em prisão preventiva. Crimes foram praticados em Loures.

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 27 anos por fortes indícios da prática de crimes de homicídio tentado e detenção de arma de fogo proibida, em Loures.

De acordo com comunicado desta força policial, a investigação conseguiu apurar que o homem terá contratado outro para executar a morte de um terceiro, de 39 anos, com quem mantinha uma relação pessoal e "o vinha prejudicando", pode ler-se.



A mesma fonte avança que o jovem de 27 anos terá prometido a entrega prévia de uma determinada quantia de dinheiro ao homem e, posteriormente ao crime de assassinato, a entrega da restante verba.



No entanto, de acordo com o comunicado e face à demora na execução do crime, o detido terá procedido à aquisição de uma arma de fogo proíbida e iniciado contactos com a vítima por forma a que esta fosse atraída para um encontro entre ambos. O objetivo final seria consumar o homicídio.

A equipa responsável pela investigação terá registado, nos últimos dias de março, a internção por parte do homem de se encontrar com a vítima, tendo procedido à sua localização e detenção em flagrante delito.



A arma de fogo aliada a cerca de uma centena de munições foram apreendidas. O homem foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.