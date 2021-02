PJ encontra cadáver de jovem de 15 anos. Estava desaparecido de instituição desde outubro

Uma investigação da Polícia Judiciária de Setúbal levou à localização do corpo de um jovem de 15 anos que estava desaparecido de uma instituição em Setúbal desde o início de outubro.



O corpo foi encontrado na tarde desta quarta-feira, após intervenção dos bombeiros, que foram acionados pela PJ. O cadáver, em avançado estado de decomposição, foi localizado após quase cinco horas de buscas no fundo de um poço na zona de Brejos do Assa.





As circunstâncias em que este menor morreu ainda estão a ser investigadas, estando todas as hipóteses em aberto.A fonte da PJ de Setúbal admitiu que "há indícios de crime", uma vez que o "cadáver estava embrulhado num lençol", mas ressalvou que a identificação do corpo só deverá ser confirmada através dos exames a realizar no Instituto de Medicina Legal em Lisboa.