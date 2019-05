PJ faz buscas na Autoridade Marítima

A Polícia Judiciária realizou na manhã desta quarta-feira buscas na Direção Geral da Autoridade Marítima (DGAM) no âmbito de uma investigação a "procedimentos de contratação pública" ocorridos entre 2012 e 2014, confirmou ao CM fonte oficial da Autoridade marítima. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes de corrupção e participação económica em negócio e que o inquérito não tem arguidos constituídos. Vão também ser verificados os processos de 2014 até este ano.

A DGAM foi, nesse período, liderada pelo vice-almirante Cunha Lopes – acumulando com o cargo de comandante geral da Polícia Marítima -, que saiu em janeiro de 2015 exonerado por razões que a Marinha na altura classificou de "circunstâncias ponderosas" mas que mais tarde concretizou com negócios suspeitos de milhões de euros com um empreiteiro em "adjudicações diretas". Cunha Lopes sempre negou essas alegações, dizendo nunca ter sido alvo de qualquer investigação interna ou do Ministério Público, o que agora parece estar a acontecer.

O vice-almirante, que chegou a ser proposto pelo governo em 2013 para chefiar a Marinha mas foi vetado pelo então Presidente da República Cavaco Silva, colocou mesmo um processo judicial por difamação agravada contra o antigo Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Macieira Fragoso, e o seu então chefe de gabinete, vice-almirante Gouveia e Melo, que os tribunais de primeira instância recusaram mas a Relação de Lisboa mandou julgar no final do ano passado.

O inquérito é titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

A Autoridade Marítima Nacional assegura que prestou todo o apoio e informações às diligências desta quarta-feira. Afirma "toda a disponibilidade para colaborar com as autoridades".