Polícia caça metralhadora UZI a traficantes de armas em Abrantes

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, esta terça-feira, dia 11 de junho, pelas 04h00, na localidade de Abrantes, deteve em flagrante delito um homem com 35 anos de idade e uma mulher com 27 anos de idade por posse de armas proibidas.Uma das armas em causa é uma metralhadora UZI, conhecida por ser compacta, e rara de se encontrar.No decurso de investigação, que decorreu durante cerca de um ano, apurou-se que os suspeitos traficavam armas de fogo.Os arguidos guardavam nas suas residências armas de fogo, pelo que no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, foi possível apreender, além da arma UZI de calibre 9 mm, duas pistolas semi automáticas, uma espingarda caçadeira de calibre 12, 403 munições e cartuchos de diversos calibres e 1744, 80 euros em numerário do BCE e "artigos relacionados com o tráfico de estupefacientes", segundo avança o comunicado das autoridades.Os detidos foram presentes na Instância Central, 1.ª Secção de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada ao suspeito a medida de coação mais gravosa de Prisão Preventiva e Termo de Identidade e Residência à outra suspeita.