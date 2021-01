Polícia Judiciária investiga morte de italiana de 66 anos em Olhão

Uma mulher de 66 e de nacionalidade italiana foi encontrada sem vida, ao início desta tarde, em Olhão.Um homem de 83 anos, também de nacionalidade italiana, foi encontrado pelas autoridades dentro da habitação, junto da vítima. Ao que oconseguiu apurar o homem encontrava-se "desorientado".A PSP tomou conta da ocorrência inicialmente mas o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Faro.Não foram descobertos sinais exteriores de violência no corpo da vítima, que reside na avenida dos Combatentes da Grande Guerra.As autoridades foram chamadas ao local porque a família da mulher, que está em Itália, não conseguia entrar em contacto com ela há alguns dias. A porta do apartamento teve de ser arrombada pelos bombeiros de Olhão.