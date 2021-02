Polícia Marítima encerra festa ilegal em barco na Marina do Douro, em Gaia

A Polícia Marítima do Porto terminou com uma festa privada, esta madrugada de sábado, a bordo de uma embarcação, no Rio Douro, em São Pedro da Afurada, Gaia.Na sequência de uma alerta dado por um popular, seis pessoas, três homens e três mulheres, foram surpreendidas, cerca das 04h30, num barco atracado na Marina do Douro. Os elementos do grupo estavam sem máscara e em incumprimento da distância social exigido.Os seis convivas, dois já tinham abandonado a festa, foram identificados. Foram notificados para serem elaborados processos de contraordenação pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.