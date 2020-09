Polícia procura jovem que violou mulher no Parque das Nações em Lisboa

na Alameda dos Oceanos,

usava roupa escura, impermeável escuro, meias e ténis brancos. Usava uma mala ao pescoço, pequena, de cor preta com logótipo da Nike ou Puma.

Na data dos factos fazia-se transportar numa bicicleta da UBERJUMP, em uso irregular.

A Polícia Judiciária está à procura de um jovem que violou e roubou uma mulherno Parque das Nações, em Lisboa, a 02 de março de 2020. O rapaz identificou-se como 'David' mas o nome poderá não ser o verdadeiro.A PJ divulgou esta sexta-feira o retrato robot do suspeito e avançou algumas características do homem: Terá entre 16 e 25 anos e estatura média/alta entre 1.75 m e 1.80 m.Magro, o homem terá cabelo curto e uma anomalia a nível dos olhos. No momento da violação, o homem