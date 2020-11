Um jovem português, de 22 anos, foi detido no Luxemburgo por ser suspeito de matar um outro jovem, de 28 anos, à pancada durante uma guerra de grupos, em Loures.



De acordo com informação avançada esta segunda-feira pela Polícia Judiciária, que trabalhou em conjunto com as autoridades do Luxemburgo, o suspeito estava em fuga desde 10 de setembro de 2017, noite em que ocorreram os factos.



