Um português, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferido em sequência de um ataque terrorista a uma caravana de resgata que saía da Vila de Palma, a Norte de Moçambique.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou ao CM a existência de uma vítima, de nacionalidade portuguesa, que estava inserida num grupo com cerca de 200 pessoas que saiu de um hotel, e onde se incluem trabalhadores de empresas ligadas a projetos de gás em realização na zona. O mesmo ministério avança ainda que a embaixada em Maputo está a acompanhar a situação e a procurar identificar outros portugueses que se encontrem em Afungi para prestar acompanhamento e apoio.





O ferido está a caminho de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, 250 quilómetros a sul, por via aérea, a partir do aeródromo do recinto do projeto de gás natural, na península de Afungi, para onde foi resgatado juntamente com outras pessoas. O português sofreu ferimentos numa perna. No entanto, mesmo ferido, terá conseguido caminhar ao longo de cerca de 20 quilómetros de areal de uma praia, até à península de Afungi.

O ataque terrorista, alegadamente feito pelos rebeldes islâmicos que estão a aterrorizar aquela província moçambicana há cerca de três anos e meio, aconteceu na quinta-feira.

Pelo menos um empreiteiro sul-africano morto e vários desaparecidos em Palma

Pelo menos um empreiteiro sul-africano expatriado no norte de Moçambique foi morto e vários outros encontram-se desaparecidos após o ataque terrorista de sexta-feira na cidade de Palma, junto aos projetos de gás, noticia hoje a imprensa sul-africana.

O jornal Citizen escreve que pelo menos um trabalhador sul-africano morreu, enquanto vários outros sul-africanos encontravam-se entre cerca de 200 expatriados retidos num hotel em Palma, após fugirem de uma nova onda de ataques armados por insurgentes na região.