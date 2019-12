Português morre baleado pela polícia na Suíça

Um emigrante português de Vila Praia de Âncora foi morto a tiro pela polícia, em Genebra, na Suiça, depois de ter agredido a companheira no interior do apartamento onde viviam, na Avenida Industrial do bairro industrial de Acacias. Dionísio Cunha foi hospitalizado em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos.

Esta segunda-feira, o Ministério Público de Genebra emitiu um comunicado a desmentir a morte do emigrante português, mas uma familiar de Dionísio Cunha confirmou a notícia trágica ao Correio da Manhã.

Dionísio Cunha foi atingido a tiro pela polícia dentro do apartamento onde vivia com a família. O incidente aconteceu esta segunda-feira, às 08h30 locais, quando a polícia foi chamada ao bairro das Acacias, por uma mulher que tinha acabado de ser agredida à facada pelo marido. Os agentes foram recebidos por Dionísio, que ainda se encontrava armado. Terá reagido mal à chegada da autoridade, acabando por ser baleado.

O homem foi levado ao Hospital em estado crítico, acabando por não resistir. Quanto à mulher, também sofreu ferimentos graves e continua hospitalizada.