Prisão preventiva para homem que matou ex-companheira à frente da filha em Salvaterrra de Magos

O homicida, Pedro Teixeira, com 41 anos, entregou-se esta segunda-feira à PSP do Barreiro.Já domingo de manhã foi ouvido um barulho e um vizinho encontrou o corpo, às 15h30, com um pano que terá sido usado para abafar os disparos. A pistola terá sido furtada pelo homicida ao avô. Após o crime, o homem largou a filha da vítima, de 5 anos, na casa da avó materna, no Barreiro.Segundo o pai da vítima, a menina assistiu ao crime.