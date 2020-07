João Luizo, suspeito de matar o rapper Mota Jr, ficou em prisão preventiva esta quinta-feira pela prática dos crimes de rapto e homicídio.O suspeito foi detido no Reino Unido, no dia 28 de maio no cumprimento de Mandado de Detenção Europeu, emitido no âmbito de inquérito titulado pelo DIAP de Sintra, cuja investigação se encontra a cargo da Unidade Nacional Contra Terrorismo, da Polícia Judiciária.

Recorde-se que há ainda outro suspeito preso preventivamente que foi o primeiro a ser detido à chegada a território nacional vindo do Reino Unido em maio.