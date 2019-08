Prisão preventiva para suspeito de raptar e sequestrar ex-namorada desaparecida em Barcelona

O homem de 30 anos suspeito de ter sequestrado a jovem que esteve desaparecida desde segunda-feira à tarde na zona de Saint Pere de Ribes, arredores de Barcelona, Espanha, ficou em prisão preventiva.Bruno Segurado foi detido esta quinta-feira "pela presumível autoria de um crime de sequestro agravado, ofensas à integridade física e violência doméstica", de acordo com um comunicado da Polícia Judiciária.Recorde que a jovem do Seixal, Margarida Simões, de 24 anos, tinha ido para Espanha, onde se encontrava em casa de familiares, para fugir do ex-namorado violento, de quem já teria apresentado queixa às autoridades portuguesas.Entre os dias 19 e o 21 de agosto, o autor dos crimes deslocou-se até Barcelona onde "agrediu e coagiu a vítima", com quem já teve um relacionamento.Em Espanha, obrigou-a a regressar para Portugal, "onde continuou a ser agredida violentamente".Margarida Simões fugiu para Espanha no final de julho após ter apresentado a terceira queixa por violência doméstica contra Bruno Segurado. Já depois de regressarem a Portugal, o homem espancou-a de forma brutal na madrugada de terça para quarta-feira, numa lavagem de carros no Seixal.O homem foi detido depois de ter sido filmado pela videovigilância do espaço a agredir Margarida Simões.