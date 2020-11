PSP atacada à pedrada no bairro do Casal da Mira na Amadora

Uma patrulha da PSP foi atacada à pedrada pelas 14h50 desta quarta-feira, no bairro Casal da Mira, da Amadora.Os agentes que estavam em patrulhamento viram dois homens a circular numa moto, com um deles sem usar capacete de proteção. Quando os polícias os abordaram choveram pedras em cima dos meios policiais, o que obrigou a uma retirada momentânea do bairro, e à chamada de reforços.Uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP da Amadora foi chamada, sendo possível efetuar a detenção de uma mulher pelo crime de resistência e coação a funcionário.Fonte oficial da PSP disse ao CM que a detida já foi retirada do bairro, e que ainda se encontram meios desta força de segurança no local para garantir a tranquilidade.