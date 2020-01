PSP detém 'gang' que assaltava farmácias em Lisboa

Foi detido em flagrante delito o 'gang' que assaltava farmácias esta sexta-feira. Os três detidos detidos são suspeitos de assaltarem à mão armada 22 farmácias em Lisboa, Almada e Setúbal ao longo de cerca de um mês meio.Dois homens e uma mulher foram apanhados depois de terem assaltado, com uma arma de fogo, uma farmácia na área da grande Lisboa.Antes desse roubo, já tinham assaltado outra farmácia em Telheiras no mesmo dia.Os polícias aperceberam-se da movimentação dos suspeitos junto a uma farmácia e seguiram-nos. O trio tentou fugir mas foi intercetado na rotunda do Relógio em Lisboa.O gang era constituído por dois homens, de 21 e 23 anos, com antecedentes criminais, e por uma mulher, de 20 anos. Um dos homens fazia os assaltos, enquanto a irmã e o namorado vigiavam a presença de polícias no carro.O suspeito agia com "frieza extrema", ameaçava os funcionários com a arma e roubava todo o dinheiro que estava na caixa, fugindo de seguida.

O grupo procurava farmácias perto de grandes eixos rodoviários, com pouca afluência de clientes e perto da hora do fecho.

Os detidos foram presentes, no dia de hoje, no Tribunal da Comarca de Lisboa para 1.º interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de prisão preventiva a um dos detidos e apresentações bissemanais aos outros dois.