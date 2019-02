PSP forçada a disparar para controlar adeptos turcos no Terreiro do Paço

Um grupo de dezenas de adeptos turcos envolveu-se na tarde desta quinta-feira em desacatos que obrigaram à intervenção da PSP, inclusive com o disparo de shotgun com munições não letais (bagos de borracha). De acordo com fonte policial da PSP, não se registaram feridos nem detidos.

Adeptos turcos do Galatasaray provocam desacatos no Terreiro do Paço

Os desacatos tiveram lugar na Praça do Comércio, em Lisboa, onde centenas de adeptos da Galatasaray se concentraram antes de rumarem, de Metropolitano, ao Estádio da Luz. A PSP assegurou ao CM que não estiveram envolvidos adeptos do Benfica.

Os turcos não terão obedecido a indicações da Polícia e registou-se "um enfrentamento". Após os disparos foram vistos dezenas de adeptos a correrem em direção ao Metro, perseguidos pela PSP, que os enquadrou depois à entrada da estação.

Recorde-se que já na quarta-feira, pelas 17h10, um adepto do Galatasaray foi detido após uma abordagem a 17 apoiantes do clube, que causavam incidentes junto à entrada do hotel Marriot, na Avenida dos Combatentes, em Lisboa, local onde se encontrava hospedada a equipa turca.



De acordo com a polícia de segurança pública, este grupo de adeptos foram hostis para com os elementos policiais. Houve a necessidade de reforçar o Policiamento nesta área, tendo sido efetuada a detenção de um adepto turco, do sexo masculino, 28 anos de idade por agressão a um elemento da força de segurança, o qual não careceu de condução a unidade hospitalar.

Benfica e Galatasaray enfrentam-se, no Estádio da Luz, a partir das 20h00, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Na primeira mão o Benfica venceu na Turquia por 2-1.

