PSP revela tudo o que aconteceu no cerco a bairro do Seixal

Nuno Carocha, porta-voz da Direção Nacional da PSP explicou na noite desta quinta-feira, pela primeira vez, tudo o que aconteceu no cerco de, no programa Rua Segura.Durante os últimos dias, foram várias as versões sobre oe que levou a PSP a agir em força com o grupo de operações especiais no bairro.As primeiras informações davam conta de desacatos entre grupos rivais e depois deJá depois, a polícia relatava apenas um detido e dois suspeitos em fuga. No final de contas, o que se passou no bairro foi diferente e apenas um homem terá provocado o cenário de caos no bairro.