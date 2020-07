O Comando Distrital da PSP de Setúbal, através da esquadra do Montijo, apreendeu uma quantidade expressiva de anabolizantes, esteróides e outros fármacos ilegais, bem como alguns comprimidos legais mas para venda no mercado negro, numa garagem e residência no Montijo.No âmbito da mesma operação, foram apanhados em flagrante delito, identificados e constituídos arguidos dois homens de nacionalide portuguesa, de 30 anos.Os indivíduos dedicava-se à venda ilegal daqueles produtos, em território nacional e internacional. Só em injectáveis, sabe o, os homens tinham na sua posse mais de seis mil embalagens e o valor total dos produtos ascende aos 100 mil euros.À chegada da PSP ao local, após dias de vigilância, os arguidos estavam a preparar encomendas para expedir para Portugal e também países estrangeiro.A PSP acredita poder estar perante uma rede de dimensão internacional. Continua a investigação para apurar a existência de mais pessoas envolvidas no caso.