Foi condenada a quatro anos e nove meses de prisão a mulher que ateou fogo à casa do namorado três dias depois de ter feito o mesmo na casa do ex-marido, de acordo com informação avançada esta terça-feira pelo Tribunal da Feira.

A arguida, de 52 anos, encontrava-se em prisão domiciliária, e estava acusada de dois crimes de incêndio e um crime de homicídio qualificado na forma tentada.Foi condenada pelo crime de incêndio.