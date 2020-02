Quatro anos e um mês de prisão para homem que tentou matar vizinha em Gondomar

no Bairro Mineiro, em São Pedro da Cova, Gondomar.

A vítima de 62 anos foi esfaqueada pelo vizinho na zona do pescoço e foi transportada para o hospital de S. António, no Porto, em estado considerado grave. Foi submetida a uma cirurgia.



O coletivo de juízes considerou esta terça-feira provado que o arguido, de 43 anos, arrombou uma porta para entrar na residência da vítima, de 62, e que a golpeou por sete vezes com uma faca de cozinha.







O homem que tentou matar a vizinha, de 62 anos, em Gondomar, foi esta terça-feira condenado a quatro anos e um mês de prisão pelo Tribunal São João Novo, no Porto.Para além disso, foi condenado ao pagamento de 20.440 euros pelos danos sofridos e o hospital que a socorreu no custo dos tratamentos, de 233 euros.Segundo o que oapurou, a advogada da vítima pondera ainda assim recorrer desta decisão.Recorde-se que o crime ocorreu em dezembro de 2019,