Quatro jovens, com idades entre os 13 e 18 anos, ficaram feridos esta quinta-feira na sequência do desabamento do telhado do pavilhão de festas de Barão de S.Miguel, Vila do Bispo,As vítimas, três rapazes e uma rapariga, subiram ao telhado do edifício que ruiu e sofreram uma queda de cerca de cinco metros.Um dos jovens sofreu ferimentos graves. Um jovem rapaz, de 18 anos, e uma jovem, de 14, foram transportados de helicóptero paraAs outras duas vítimas, do sexo masculino com 13 e 15 anos, foramPara o local foram enviados os bombeiros, o INEM e a GNR, num total de 17 operacionais.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, os jovens de nacionalidade alemã "estariam a brincar em cima do telhado de um anexo de uma associação, quando o mesmo desabou, resultando na queda de uma altura considerável".