Quatro mortos após despiste em Odemira

Quatro pessoas morreram num despiste de um veículo ligeiro de passageiro, que ocorreu na estrada nacional 120, no concelho de Odemira, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja."Recebemos o alerta às 21h13 para um despiste de um veículo ligeiro de passageiros, que causou quatro vítimas mortais", disse à Lusa fonte do CDOS, pelas 22h45.Segundo a mesma fonte, as vítimas ficaram encarceradas na viatura e os trabalhos ainda estão a decorrer no local.O despiste ocorreu na estrada nacional 120 em Vale Juncal, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, com o trânsito a ficar condicionado no local.Para o local da ocorrência deslocaram-se 23 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos bombeiros de Odemira e Aljezur, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lagos e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portimão e a GNR.