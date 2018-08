Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão na Estrada Nacional 125 em Almancil faz seis feridos

Acidente ocorreu por volta das 06h40 na zona de Vale Formoso e obrigou ao corte da EN 125 em ambos os sentidos.

08:34

Uma colisão entre duas viaturas na Estrada Nacional (EN) 125 em Almancil, no concelho de Loulé, causou este domingo seis feridos, quatro em estado grave.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, chegou a ser acionado um helicóptero para o transporte de vítimas, mas acabou por não ser necessário. As vítimas foram levadas de ambulância para o Hospital de Faro.



De acordo com o CDOS, o acidente, que ocorreu cerca das 06h40 na zona de Vale Formoso, freguesia de Almancil, obrigou ao corte da EN 125 em ambos os sentidos, naquele troço, situação que ainda se mantinha às 08h00.



Estiveram envolvidos no socorro às vítimas 28 operacionais, apoiados por 10 viaturas e um helicóptero que se deslocou para o local, embora não tenha sido utilizado.