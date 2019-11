Queda de árvores em cima de autocarro ferem motorista em Matosinhos

Um motorista de um autocarro da Transdev ficou ferido esta terça-feira depois de duas árvores terem caído e atingido o autocarro onde seguia, em Leça do Balio, Matosinhos.O acidente aconteceu na Via Norte (conhecida também por N14), no sentido Porto-Maia.Segundo o que oconseguiu apurar, na viatura seguia apenas o motorista. O ferido foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.Os Bombeiros de São Mamede de Infesta foram mobilizados para o local e estão a prestar socorro à vítima.O alerta foi dado às 07h54. Foram mobilizados para o local dez operacionais, apoiados por cinco viaturas.