Queda de catenária interrompe circulação entre Fogueteiro e Coina

a circulação de comboios se efetua com atrasos entre Roma-Areeiro / Fogueteiro - Fogueteiro / Roma-Areeiro e entre Setúbal / Coina e Coina /Setúbal.

A queda de uma catenária no troço ferroviário entre Coina e Fogueteiro interrompeu esta segunda-feira, cerca das 18h45, em ambos os sentidos, a circulação na linha do Sul.Fonte oficial da Fertagus, confirmou aoque os comboios apenas estão a circular até à estação do Fogueteiro.A empresa adiantou, nas redes sociais, queNa página de Facebook da Fertagus, vários passageiros referem que se encontram fechados dentro do comboio.No local encontra-se já uma equipa de manutenção para proceder à reparação, por forma a restabelecer a circulação ferroviária.Segundo a mesma fonte, não há quaisquer outros danos a lamentar.Em atualização