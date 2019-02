Queda de parede faz dois feridos em Setúbal

Acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira.

Por João Tavares | 12:45

Duas pessoas ficaram feridas na sequência da queda de uma parede de um apartamento durante a manhã desta quarta-feira, em Setúbal.

Segundo o que o CM conseguiu apurar, apartamento que está a ser alvo de remodelação, em Setúbal.



O alerta soou às 11h06 e dava conta da queda de uma estrutura numa casa, num 9.º andar na Praceta Manuel Nunes Almeida, perto da escola Secundária do Bocage. Dois trabalhadores acabaram por ser atingidos pela parede, tendo um sofrido ferimentos ligeiros e outro mais graves.



Ambos foram assistidos no local e retirados pelos bombeiros Sapadores de Setúbal, sendo depois transportados para a unidade hospitalar daquela cidade. PSP, INEM e Autoridade para as Condições do Trabalho foram chamados ao local.