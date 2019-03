Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebentamento de conduta abre cratera em rua do centro do Porto

Trânsito cortado na sequência do incidente.

10:41

O rebentamento de conduta abriu esta sexta-feira uma cratera na rua Barão de Forrester, no centro do Porto, provocando o caos entre a população.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o buraco de grandes dimensões foi causado pelo rebentamento de uma conduta de água, seguindo-se o aluimento de terras.



Os funcionários da empresa municipal Águas do Porto procedem à reparação da conduta que rebentou por volta das 03h00 desta sexta-feira.



A circulação está cortada ao trânsito.



Não há registo de feridos.



Em atualização